SOIRÉE PRESTIGE TERRE HAPPY Centre des Congrès Épinal, 1 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Participez à une belle soirée au centre des Congrès d’Épinal. Cette soirée sera sur le thème de la « Terre HAPPY ». Vous assisterez à des conférences sur ce qu’il est largement encore possible de faire pour préserver notre planète, afin que les générations futures puissent à leur tour, s’épanouirent et vivre sereinement encore de jolis moments et de belles expériences sur cette magnifique planète.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 23:00:00. 59 EUR.

Centre des Congrès

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Join us for a wonderful evening at the Épinal Convention Center. The theme of the evening is « HAPPY Earth ». You’ll hear lectures on what we can still do to preserve our planet, so that future generations can in turn flourish and enjoy many more beautiful moments and experiences on this magnificent planet.

Acompáñenos en una velada maravillosa en el Centro de Congresos de Épinal. El tema de la velada será « Tierra Feliz ». Escuchará charlas sobre lo que aún podemos hacer para preservar nuestro planeta, de modo que las generaciones futuras puedan a su vez florecer y disfrutar de muchos más momentos y experiencias maravillosas en este magnífico planeta.

Nehmen Sie an einem schönen Abend im Kongresszentrum von Épinal teil. Dieser Abend wird unter dem Motto « Earth HAPPY » stehen. Sie werden Vorträge darüber hören, was wir noch tun können, um unseren Planeten zu erhalten, damit auch zukünftige Generationen sich entfalten und noch viele schöne Momente und Erfahrungen auf diesem wunderbaren Planeten erleben können.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT EPINAL ET SA REGION