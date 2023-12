Finale régionale Fabrik ta pépite Centre des Congrès du Chapeau Rouge Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Fin : 2024-03-12T17:30:00+01:00 – 2024-03-12T22:00:00+01:00 Elaboré par le Pépite Bretagne (pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat), en partenariat avec les 7 Technopoles de Bretagne, le programme Fabrik ta pépite permet aux étudiants de tester la création d’activité sur un période courte, en travaillant en équipes et sur le terrain. Cette année, ils sont plus de 200 étudiants, soit 38 équipes venant de Brest, Morlaix, Lorient, Lannion, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes. Depuis début novembre, ils suivent le parcours de sensibilisation à l’entrepreneuriat. Objectif ? Monter un projet entrepreneurial en seulement 3 mois, en équipes, accompagnés par un coach et des professionnels de l’entrepreneuriat. La finale régionale de Fabrik ta pépite départagera les meilleurs projets.

Elle aura lieu le 12 mars 2024 à 18h30, au centre des congrès du Chapeau Rouge à Quimper. Pour les plus curieux, un Demoday ouvrira les festivités à partir de 17h30 : les étudiants accueilleront les visiteurs sur leur stand pour présenter leur projet et répondre à toutes vos questions. Au programme : Démoday

Présentation des projets des équipes

Célébration des lauréats

Cocktail convivial Fabrik ta pépite vous intéresse et vous souhaitez assister à la soirée ?

> INSCRIPTION ICI

Centre des Congrès du Chapeau Rouge
Quimper
Quimper 29000
Finistère
Bretagne

