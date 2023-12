GUILLAUME BATS – INCHALLAH CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper Catégories d’Évènement: 29

Quimper GUILLAUME BATS – INCHALLAH CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper, 10 février 2024, Quimper. Notre-Dame a brûlé, pas lui ! La gargouille la plus drôle de Paris descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30 Réservez votre billet ici CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29 Détails Catégories d’Évènement: 29, Quimper Autres Code postal 29000 Lieu CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Adresse 1 RUE DU PARADIS Ville Quimper Departement 29 Lieu Ville CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper latitude longitude ;

