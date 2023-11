Conférence Agroalimentaire 2023 Centre des Congrès du Chapeau Rouge Quimper, 30 novembre 2023, Quimper.

Ces dernières années marquent une accélération des transitions. Les crises successives que nous traversons, qu’elles soient sanitaires, géopolitiques ou climatiques sont révélatrices des vulnérabilités de notre système alimentaire. Ces modifications profondes concernent tous les maillons de la chaine alimentaire, de la production agricole à la restauration en passant par la transformation, la logistique et la distribution. Ces transformations sont durables : elles partent de changements dans les comportements de consommation, se traduisent par de nouveaux produits et services et ont des impacts notables, à la fois sur les acteurs et sur les modèles d’affaires. En explorant le potentiel de développement de ces transformations (filières durables, décarbonation, végétalisation, alternatives au plastique, nouveaux modèles de distribution…), nous pouvons saisir une multitude d’opportunités pour assurer un accès à une alimentation saine, sûre et respectueuse de l’environnement.

A travers cette conférence, deux experts de la chaine alimentaire, Olivier MEVEL et Céline LAISNEY, adopteront une démarche prospective pour tenter de comprendre les évolutions sociétales à venir, et nous éclairer sur les signaux faibles qui feront les tendances alimentaires à horizon 2050.

Quels sont les principaux facteurs de transformation des systèmes alimentaires face aux contraintes de plus en plus fortes sur les ressources naturelles et la biodiversité ?

Quelles seront les répercussions sur la production agricole, la transformation industrielle et la distribution des évolutions structurelles des futurs modes de consommation ?

Comment nourrir le monde demain : vers une agriculture « hors sol », déconnectée des ressources ? Quelle place pour les producteurs agricoles ? Quelles solutions attendre de l’intelligence artificielle ?

Quels arbitrages et comportements alimentaires des consommateurs face à la multiplication des crises ? Quelle acceptabilité des nouveaux aliments en rupture avec les aliments traditionnels ?

Programme :

9h – ACCUEIL

MOT D’INTRODUCTION

CRISE ÉCONOMIQUE, TRANSITION ALIMENTAIRE ET MODIFICATIONS DES MODES DE CONSOMMATION : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LES CHAINES DE VALEUR ?

FACE AUX DÉFIS DE 2050, QUELLES PISTES D’INNOVATIONS ?

ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

12h – CLÔTURE

Centre des Congrès du Chapeau Rouge 1 rue du Paradis, 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T09:00:00+01:00 – 2023-11-30T12:00:00+01:00

