MAGALI RIPOLL CENTRE DES CONGRES DU BURGHOF Forbach, 17 février 2024, Forbach.

« Magali Ripoll est un véritable phénomène, une artiste hors du commun. Chanteuse, comédienne, musicienne, Magali est un spectacle à elle toute seule. Grâce à ses multiples talents, elle nous entraîne dans une épopée loufoque et musicale : de Vladivostok à Harlem et de Rihanna à Jean-Jacques Goldman. La vie de Magali, c’est mieux qu’une comédie musicale. C’est un véritable voyage détonnant et étonnant à travers les événements marquants du XXe siècle. Magali, c’est la seule femme qui peut rencontrer Pablo Escobar, Jean-Luc Godard et Nelson Mandela en une seule vie… et réunir Booba, Michael Jackson et Dalida dans un même medley. Une radio en continu qui vous propose la bande originale de votre vie.Hyperactive, Magali n’est pas près de la mettre en sourdine.Soyez prêts, vous allez en prendre plein les oreilles. »

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

CENTRE DES CONGRES DU BURGHOF 15 RUE DU PARC 57600 Forbach 57