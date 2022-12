BÉNÉFIQ2023 Centre des congrès de Québec

BÉNÉFIQ2023 Centre des congrès de Québec, 3 octobre 2023, . BÉNÉFIQ2023 3 – 5 octobre 2023 Centre des congrès de Québec

à venir

La 6e édition de BÉNÉFIQ, le rendez-vous international sur les ingrédients et aliments santé, se tiendra les 3, 4 et 5 octobre 2023 dans la magnifique ville de Québec au Canada. Centre des congrès de Québec Québec Québec La 6e édition de BÉNÉFIQ, le rendez-vous international sur les ingrédients et aliments santé, se tiendra les 4 et 5 octobre 2023 dans la magnifique ville de Québec au Canada. Propulsé par l’expertise de l’INAF, Université Laval et du Québec en matière d’alimentation durable, BÉNÉFIQ est un lieu de maillage incontournable entre le monde de la recherche, l’industrie bioalimentaire, le secteur des ingrédients santé et tout l’écosystème d’innovation. Des délégations internationales et en provenance de la France sont attendues lors de cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:00:00+02:00

2023-10-06T03:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Centre des congrès de Québec Adresse Québec lieuville Centre des congrès de Québec

Centre des congrès de Québec https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//