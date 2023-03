Sommet de la Formation 2023 Centre des congrès de Québec

Sommet de la Formation 2023 Centre des congrès de Québec, 20 avril 2023, . Sommet de la Formation 2023 Jeudi 20 avril, 08h00 Centre des congrès de Québec Visiteur : inscription hâtive 395$ après 28 février 2023 450$/personne Le Sommet de la formation Description Les activités de formation offrent aux personnes sur le marché du travail l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances et de rehausser leurs compétences. Conçues pour les employés(es) et les gestionnaires d’organisations, ces formations visent à répondre à des besoins précis. Offrir à l’ensemble des acteurs de cette industrie un moment unique et qui se veut un rendez-vous annuel est l’objectif premier du Sommet de la Formation. Nul ne peut remettre en cause l’importance accordée à la formation continue pour la pérennisation des activités des organisations, le rehaussement des compétences des personnes et donc, le développement économique des régions voire d’un pays.

La recherche de main-d’œuvre que nous connaissons toutes et tous en est la plus récente preuve. Offrir à notre industrie un moment unique et privilégié est donc un juste positionnement de ces activités de formations diverses et variées génératrices de bien des économies pour tous les acteurs. Publics cibles Ce sommet s’adresse aux : Organisations

Responsables de la formation en entreprise

Responsables et directions RH

Organisations de formation

Employeurs-Formateurs

Acteurs/influenceurs du secteur de la formation (solutions TI, conseils, etc.)

Regroupements d’employeurs

Personnes intéressées par la formation. Promesse Nous souhaitons faire de ce sommet : Une rencontre annuelle et incontournable des acteurs de l’industrie de la formation.

Faire du rehaussement des compétences un levier de développement économique de nos régions et de nos organisations.

Une réponse aux enjeux de main-d’œuvre.

Une journée de réseautage pour tous les acteurs (experts de la formation, organisations, financeurs, influenceurs, etc.)

Une porte ouverte sur les tendances de notre secteur Centre des congrès de Québec Québec Québec [{« type »: « email », « value »: « ccharre@boomrank.ca »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-21T01:00:00+02:00

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-21T01:00:00+02:00 Formation continue andragogie boomrank

Détails Autres Lieu Centre des congrès de Québec Adresse Québec Lieu Ville Centre des congrès de Québec

Centre des congrès de Québec https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//