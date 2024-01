NAWELL MADANI CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers, 31 janvier 2025, Angers.

Nawell Madani Nawell tout court Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.ATTENTION : Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

Tarif : 42.00 – 42.00 euros.

Début : 2025-01-31 à 20:00

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49