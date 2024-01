ONPL – MOZART CONCERT ARIAS CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers, 13 juin 2024, Angers.

Gabriel Fauré (1845 – 1924) ? Pavane Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) ? Les noces de Figaro – Aria de Susanna : Giunse alfin momento… Deh vieni Rezitativ Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) ? Le Roi berger – Aria de Aminta : L’amero, saro costante Gabriel Fauré (1845 – 1924) ? Masques et bergamasques Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) ? Aria pour soprano et orchestre : Schon lacht der holde Frühling Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) ? Les noces de Figaro – Dove sono Claude Debussy (1862 – 1918) ? Prélude à l’après-midi d’un faune ? Regula Mühlemann, soprano – Mihhail Gerts, direction Parce que rien ne touche autant que la voix et que Mozart compte plus d’un tube dans ses opéras, l’Orchestre National des Pays de la Loire vous propose de plonger au coeur de ces arias célèbres tout en confidences et passions mêlées. Du merveilleux de La Flûte Enchantée à la folle journée des Noces de Figaro, Regula Mühlemann interprétera ces grands airs d’opéra dans l’écrin du Théâtre Graslin. Et pour prolonger l’extase, la sensualité lascive du faune de Debussy répondra à deux chefs-d’oeuvre de Fauré : l’envoutante et mélancolique Pavane et Masques et Bergamasques, sorte de commedia dell’arte à la française. Orchestre et voix brilleront ici de mille éclats dans cette musique fulgurante qui n’a rien perdu de sa fièvre amoureuse. « Laissez-vous emporter par la magiedes grands airs d’opéras de Mozart ! »

Tarif : 10.00 – 39.50 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49