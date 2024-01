ONPL – REQUIEM DE VERDI CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers, 1 juin 2024, Angers.

Giuseppe Verdi (1813-1901) ? Requiem Anita Hartig, soprano – Okka von der Damerau, mezzo-soprano – Rame Lahaj, ténor – René Pape, basse ? Choeur de l’ONPL – Valérie Fayet, Cheffe de Choeur – Choeur de l’ANO – Xavier Ribes, Chef de Choeur ? Sascha Goetzel, direction Homme de théâtre, Verdi insuffle dans son ample Requiem tout son génie dramatique : arias inoubliables, quatuor des solistes, violents contrastes expressifs. Comment ne pas frémir au terrifiant Tuba mirum avec ses trompettes dérobées aux regards ou s’émouvoir au séraphique Sanctus ? Exaltation romantique de l’idée de la mort bien plus qu’oeuvre pieuse, le Requiem de Verdi demeure avant tout un incomparable choc esthétique. Pour cette grandiose fin de saison, Sascha Goetzel réunit, aux côtés des musiciens de l’ONPL, un brillant plateau de chanteurs qui accompagneront les choeurs de l’ONPL et d’Angers Nantes Opéra. « Le Requiem de Verdi est d’une ferveurà couper le souffle… Une grandiose fin de saison ! »

Tarif : 10.00 – 39.50 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49