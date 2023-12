ONPL – AU FIL DU DANUBE CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers, 13 février 2024, Angers.

György Ligeti (1923 – 2006) ? Concerto roumain Belá Bartók (1881 – 1945) ? Concerto pour violon n°1 ? Barnabas Kelemen, violon Belá Bartók (1881 – 1945) ? Le mandarin merveilleux, suite Johannes Brahms (1833 – 1897) ? Danses hongroises n°5 et 6 ? Gábor Takács-Nagy, direction Passionné par le répertoire traditionnel autant que Bartók l’avait été, Ligeti composa son Concerto roumain en hommage au compositeur. Danses populaires hongroises et roumaines se croisent en effet en un véritable feu d’artifice dans le Concerto pour violon n°1. Tout comme dans Le mandarin merveilleux, une partition flamboyante qui déploie un orchestre démesuré : une des aventures orchestrales les plus fascinantes qui puisse se vivre dans une salle de concert. Si Brahms était bien allemand, les rythmes tsiganes endiablés de ses Danses hongroises nous entrainent elles aussi dans le coeur battant de l’Europe centrale. En compagnie des musiciens de l’ONPL, le chef d’orchestre Gábor Takács-Nagy et le violoniste Barnabas Kelemen nous invitent à redécouvrir tout le folklore de leur Hongrie natale à travers ces trois compositeurs emblématiques. « Le mandarin merveilleux, une oeuvre poétiqueet flamboyante qui fait merveilleusement sonnerles instruments à vent. »

Début : 2024-02-13 à 20:00

