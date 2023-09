ONPL – PAUSE CONCERT QUINTETTE A CORDES – ONPL – PAUSE CONCERT CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers Catégorie d’Évènement: Angers ONPL – PAUSE CONCERT QUINTETTE A CORDES – ONPL – PAUSE CONCERT CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers, 10 octobre 2023, Angers. ONPL – PAUSE CONCERT QUINTETTE A CORDES – ONPL – PAUSE CONCERT CENTRE DES CONGRES D’ANGERS a lieu à la date du 2023-10-10 à 12:30:00.

Tarif : 8 à 8 euros. Elfrida Andrée ? Quatuor en ré mineur Carl Nielsen ? Quintette en sol majeur ? Daniel Ispas & Sébastien Christmann, violons – Hélène Malle & Bertrand Naboulet, altos – Justine Pierre, violoncelle Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 6€ seulement, ces petits concerts concoctés par nos musiciens revisitent le répertoire de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte à partager entre collègues ou entre amis. Réservez votre billet ici Utiliser les lignes 1, 2, 3, 4 ou 7 et descendre à l’arrêt Mendès France. Le Centre de Congrès est situé aux abords du Centre Ville, suivez les indications Centre-Ville, puis Université / Jarin des Plantes. CENTRE DES CONGRES D’ANGERS

CENTRE DES CONGRES D'ANGERS
33 BD CARNOT
Angers 49100
Réservez votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D'ANGERS
Angers 49100