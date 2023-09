ONPL – LES ROMANTIQUES CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers, 10 octobre 2023, Angers.

ONPL – LES ROMANTIQUES CENTRE DES CONGRES D’ANGERS a lieu à la date du 2023-10-10 à 20:00:00.

Tarif : 10 à 33.2 euros.

Fanny Mendelssohn (1805-1847) ? Ouverture en do Ludwig van Beethoven (1770-1827) ? Concerto pour piano n°3 ? Marie-Ange Nguci, piano Robert Schumann (1810-1856) ? Symphonie n°2 ? David Reiland, direction Ce programme vous plongera au cœur de la période du romantisme. Avec la délicate et puissante Ouverture en do, c’est un très bel hommage que l’ONPL et David Reiland rendent à Fanny Mendelssohn, une des rares femmes compositrices du 19e siècle qui, dans l’ombre de son frère Félix, n’osa publier ses œuvres qu’à la fin de sa vie. Comme un cri de victoire, le Troisième Concerto pour piano témoigne quant à lui des premiers effets de l’infirmité auditive de Beethoven sur son l’écriture, de Beethoven mais surtout de la volonté du musicien de ne pas céder au désespoir. Marie-Ange Nguci, l’interprète de ce concerto au final jubilatoire, est encore à l’orée de sa carrière, mais a déjà tout d’une immense pianiste. Brièvement traversée par des courses enfantines qui évoquent Mendelssohn, la 2e Symphonie de Schumann est elle aussi d’une beauté douloureuse, d’une instabilité prémonitoire. « Mendelssohn : Felix ? Non, vous entendrez ici sa sœur aînée,la géniale Fanny trop méconnue. À découvrir absolument ! »

Réservez votre billet ici

Utiliser les lignes 1, 2, 3, 4 ou 7 et descendre à l’arrêt Mendès France.

Le Centre de Congrès est situé aux abords du Centre Ville, suivez les indications Centre-Ville, puis Université / Jarin des Plantes.

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS

33 BD CARNOT Angers 49100

Réservez votre billet ici