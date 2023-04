Journée de l’Europe des collégiens Centre des congrès – Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Journée de l’Europe des collégiens Centre des congrès – Caen, 16 mai 2023, Caen. Journée de l’Europe des collégiens Mardi 16 mai, 09h30 Centre des congrès – Caen Entrée réservée aux collèges inscrits Douze collèges du Calvados et un groupe d’élèves espagnols (école partenaire d’un collège du Calvados présent à la journée) participeront à la Journée de l’Europe des collégiens autour du thème « Europe, Sport et Inclusion » . Ils participeront à deux des 6 ateliers proposés autour de ce thème et présenteront le projet européen sur lequel ils ont travaillé au cours de l’année scolaire sur un forum. Centre des congrès – Caen 13 avenue Albert Sorel 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T09:30:00+02:00 – 2023-05-16T16:00:00+02:00

2023-05-16T09:30:00+02:00 – 2023-05-16T16:00:00+02:00 Collège Sport et Europe Département du Calvados

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Centre des congrès - Caen Adresse 13 avenue Albert Sorel 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Centre des congrès - Caen Caen

Centre des congrès - Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Journée de l’Europe des collégiens Centre des congrès – Caen 2023-05-16 was last modified: by Journée de l’Europe des collégiens Centre des congrès – Caen Centre des congrès - Caen 16 mai 2023 caen Centre des congrès - Caen Caen

Caen Calvados