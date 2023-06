Gala de danse Centre des congès Les Mazures, 17 juin 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Salle des Vieilles Forges le samedi 17 juin à 19h30, le dimanche 18 juin à 14h30Petite restauration et buvette sur place.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Centre des congès

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Salle des Vieilles Forges Saturday, June 17 at 7:30 p.m., Sunday, June 18 at 2:30 p.m. Snacks and refreshments on site

Salle des Vieilles Forges, sábado 17 de junio a las 19.30 h, domingo 18 de junio a las 14.30 hBar y refrescos in situ

Salle des Vieilles Forges am Samstag, den 17. Juni um 19:30 Uhr, am Sonntag, den 18. Juni um 14:30 UhrKleinere Speisen und Getränke vor Ort

