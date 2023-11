Le Siffleur et son quatuor à cordes (de Fred RADIX) centre des Bords de Marne Le Perreux-sur-Marne, 2 février 2024, Le Perreux-sur-Marne.

Le Siffleur et son quatuor à cordes (de Fred RADIX) Vendredi 2 février 2024, 20h30 centre des Bords de Marne Tout public

Plein tarif : 18,50 €

Tarif réduit : 16 €

Jeunes (- de 25 ans) : 10 €

Abonné : 11,20 à 15,20 €

Le Siffleur (de Fred Radix)

Queue-de-pie et allure sérieuse… On pense de prime abord assister à un récital selon les plus purs – et rigides – codes du genre. C’est sans compter sur la personnalité de Fred Radix qui nous entraine dans un spectacle OVNI, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise prodigieuse du sifflet. Le public n’est pas du genre à supporter les circonvolutions d’un historien en pleine conférence sur l’histoire de la musique sifflée ? Qu’à cela ne tienne, pour servir son sujet, notre spécialiste consent, au détour d’un morceau, à vulgariser, ne laissant rien au hasard pour vous amuser. Rien n’est trop beau pour vous : accompagné du Well, son quatuor à cordes, de Bizet à Mozart en passant par Satie et des Beatles à Ennio Morricone, pour vous séduire… Le siffleur ose tout !

À ne pas manquer et à partager en famille à partir de 10ans

https://youtu.be/lvRrK_yI0RY

centre des Bords de Marne 2, rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne 94170 Parc du Perreux Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 43 24 54 28 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cdbm.org/spectacle/le-siffleur/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/293581/evtcrit.htm »}] [{« data »: {« author »: « Le Siffleur », « cache_age »: 86400, « description »: « Fred Radix / Le Siffleur et son Quatuor u00e0 cordes – Teaser du spectacle nwww.lesiffleur.comnEnregistru00e9 au Thu00e9u00e2tre de Verre de Chu00e2teaubriant (44) par l’Art en bou00eete », « type »: « video », « title »: « Fred Radix / Le Siffleur et son Quatuor u00e0 cordes – Teaser du spectacle », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lvRrK_yI0RY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lvRrK_yI0RY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC1df1f90iqsG9u3AE4ffA4A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lvRrK_yI0RY »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00