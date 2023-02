Soirée Sorciers – Machado Novo Trio (Como as Flores) & Cantos Brujos Centre des bords de Marne, 9 mai 2023, Le Perreux-sur-Marne.

Soirée Sorciers – Machado Novo Trio (Como as Flores) & Cantos Brujos
Mardi 9 mai, 20h30
Centre des bords de Marne

Réservation, de 10€ à 20€

Jean-Marie Machado, piano & compositions ; Claude Tchamitchian, contrebasse ; Ze Luis Nascimento, percussions ; & l’orchestre Danzas

Centre des bords de Marne 2 rue de la prairie, 94170 Le Perreux-sur-Marne Parc du Perreux Le Perreux-sur-Marne 94170 Val-de-Marne Île-de-France

La soirée Sorciers du 9 mai est partagée en deux moments musicaux.

Durant la première partie de la soirée (35/40 min), Jean-Marie Machado présentera sa nouvelle création Machado Novo Trio. Puis, le projet Cantos Brujos, dont l’album est sorti en février 2023, clora la soirée.

Machado Novo Trio – Como as Flores :

Le temps du trio revient toujours de façon rituelle et cyclique. Très peu d’idées ou de couleurs musicales résistent à cette forme. Elle permet d’envisager la musique avec un équilibre très singulier.

” Como as Flores est ma quatrième immersion dans cette passionnante alchimie. Après mes débuts avec un trio de factures “classique jazz” avec les frères Moutin, fraîchement sorti de mes études musicales, s’est imposé un trio qui a porté le titre de Sœurs de sang, composé de Jacques Mahieux et Jean-Philippe Viret. Puis est arrivé le trio Ruffle swing illustrant une façon actuelle d’entendre cet “éternel” et jubilatoire piano-contrebasse-batterie, avec François Merville et Henning Sieverts.

Pour Como as Flores (“commes les fleurs” en portugais), j’invite le percusionniste Ze Luis Nascimento qui, à mi-chemin entre la batterie et les percussions digitales, apportera cette nuance indispensable à mon esthétique aujourd’hui. J’invite également le contrebassiste Claude Tchamitchian pour son sens transversal de la musique répondant à mes compositions ouvertes sur les mondes des jazz actuels.

Une musique de clarté et de poésie sous-tendue par des petites danses immuables et de belles plages de transes rythmiques. ” Jean-Marie Machado

Cantos Brujos :

Cantos Brujos est la version discographique du spectacle musique et danse l’Amour Sorcier basé sur l’œuvre du compositeur espagnol Manuel de Falla, créé en 2019 en collaboration avec la compagnie de danse Chatha.

Célèbre ballet pantomime, El amor brujo (L’Amour Sorcier) composé en 1915 par Manuel de Falla, sur le livret de Gregorio Martinez Sierra, est l’histoire d’une gitane pourchassée par un revenant. C’est son ancien fiancé qui vient troubler sa relation avec son nouvel amant, Carmelo. Jeteuse de sorts pratiquant la magie blanche et la magie noire, aux douze coups de minuit, Candela se met à danser autour du feu pour chasser le fantôme. Mais rien n’y fait. Elle imagine alors un autre stratagème et demande à son amie Lucia de séduire le fantôme. Pendant que celui-ci a l’attention détournée par la jeune beauté, Candela peut enfin se livrer à son nouvel amour.



