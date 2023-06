Caroline Savoie, Sylvie Boulianne, Andrew Creeggan, Christian Kit Goguen, Émilie Turmel et Gabriel Robichaud Centre des arts et de la culture de Dieppe Dieppe Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

À l'occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le Centre des arts et de la culture de Dieppe met en valeur le talent de plusieurs artistes qui célèbrent leur langue et affichent leur fierté d'être francophone.

C’est un cercle d’auteurs qui est proposé dans la Caserne à 19h avec six artistes pluridisciplinaires invités :Caroline Savoie, Sylvie Boulianne, Andrew Creeggan, Christian Kit Goguen, Émilie Turmel et Gabriel Robichaud.

Cette programmation est rendue possible grâce au soutien du Gouvernement du Canada dans le cadre du programme Le Canada en fête, du Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques dans le cadre du programme Soutien aux événements en francophonie canadienne et de la ville de Dieppe. À souligner également la collaboration du Grenier Musique.

Cette soirée spéciale s'inscrit également dans le cadre de la Fête de la musique en Acadie. Pour en savoir plus : https://centredesartsdieppe.ca/fr/programmation/spectacle/la-saint-jean-baptiste

