Lancement du film musical « Y a une étoile » Centre des arts et de la culture de Dieppe Dieppe, 23 juin 2023, Dieppe.

Dans le cadre du Festival de la fierté de Dieppe, organisé par Fierté Dieppe Pride, du 22 au 25 juin, la première du documentaire musical Y a une étoile, réalisé par Julien Cadien, aura lieu le vendredi 23 juin au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Programme de la soirée :

18h à 19h : Tapis rouge

19h à 20h30 : Projection du film

20h30 à 22h : Cocktails

Plus d’informations : https://fiertedieppepride.com/evenements

Synopsis du film :

Samuel LeBlanc, un jeune musicien transgenre, entreprend avec ses amis un voyage à travers l’œuvre de la musicienne acadienne Angèle Arsenault (1943-2014).

Venant d’un petit village, Samuel s’est longtemps questionné sur son identité queer et son identité culturelle. L’Acadie queer, ça existe-tu? Ce projet musical documentaire explorera sa double minorité et le parcours de jeunes, qui comme lui, font le constat que malgré les embuches il y a une étoile pour chacun de nous.

Un film de Julien Cadieux, produit par Bellefeuille Productions et présenté par Unis.tv.

English

Samuel LeBlanc, a young transgender musician, embarks on a journey with his friends through the work of Acadian musician Angèle Arsenault (1943-2014).

Coming from a small village, Samuel has long questioned his queer identity and his cultural identity. Does a queer Acadie exist? This musical documentary project will explore his double minority and the journey of young people, who like him, realize that despite the difficulties there is a star for each of us.

A film by Julien Cadieux, produced by Bellefeuille Productions and presented by Unis.tv.

Centre des arts et de la culture de Dieppe 331, avenue Acadie, Dieppe Dieppe E1A 9K3 Moncton Parish Nouveau-Brunswick https://centredesartsdieppe.ca/fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T23:00:00+02:00 – 2023-06-24T03:00:00+02:00

©Y a une étoile