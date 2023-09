Natchav Centre des Arts Enghien-les-Bains, 3 mars 2024, Enghien-les-Bains.

Natchav 3 et 4 mars 2024 Centre des Arts Réservation nécessaire

Aux premières lueurs de l’aube, le cirque Natchav arrive en ville. Bientôt, les premiers coups de masse résonnent, et l’on entend le souffle de la grande toile qui se déploie le long des mâts dressés vers le ciel. Mais les autorités s’opposent à leur venue… Les circassiens résistent ; un acrobate est arrêté et c’est tout un monde qu’on emprisonne.

Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, relate les aventures d’un cirque qui, pour rester libre, défie toutes les lois, y compris celle de la pesanteur.

À la manière d’un film monté en direct, ce théâtre d’ombres visuel et musical invente son propre langage en jouant avec les codes du cirque et du cinéma. Mêlant réalisme et onirisme, Natchav souhaite donner le goût de la liberté.

Centre des Arts 57 rue du Général-de-Gaulle 95880 Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains 95880 Val-d'Oise Île-de-France

théâtre d’ombres musique

Les ombres portées