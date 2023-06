Visitez l’exposition « Sports en boîtes » et assistez à un gala de boxe Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle Saint-Avold, 16 septembre 2023, Saint-Avold.

C’est l’occasion de découvrir la nouvelle exposition du centre : « Sports en boîtes », qui fait découvrir l’histoire de la pratique sportive dans le monde du travail en Moselle. Pour les amateurs du noble art, une démonstration de boxe aura lieu samedi après-midi.

Centre des archives industrielles et techniques de la Moselle rue du Merle, 57500 Saint-Avold Saint-Avold 57500 Quartier Arcadia Moselle Grand Est 03 87 78 06 78 http://www.archives57.com Le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle conserve et met en valeur la mémoire industrielle du département. Il conserve les archives des Houillères du bassin de Lorraine, mais aussi des archives de verreries, de la chambre de commerce et d’industrie, ou encore de Bata, entre autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Département de la Moselle