Escape game « Le cas du gaz K » Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA) Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Escape game « Le cas du gaz K » Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA) Laon, 16 septembre 2023, Laon. Escape game « Le cas du gaz K » 16 et 17 septembre Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA) Groupe constitué de 6 personnes maximum, à partir de 8 ans Un médecin allemand vivant en 1918 est parvenu à voyager dans le temps. Il a besoin de votre aide : un tout nouveau gaz anglais fait des ravages. Il lui faut trouver un antidote au plus vite et il en est sûr : il est caché au CABA. En collaboration avec le Centre d’accueil du visiteur – Caverne du Dragon Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA) Parc Foch, rue William-Henry Waddington, 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne 03 23 24 61 47 https://archives.aisne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 24 61 47 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aisne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Archives départementales de l’Aisne Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA) Adresse Parc Foch, rue William-Henry Waddington, 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA) Laon

Centre des Archives et de la Bibliothèque départementale de l’Aisne (CABA) Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/