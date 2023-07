Visite guidée : archives diplomatiques, archives sportives Centre des archives diplomatiques Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée : archives diplomatiques, archives sportives Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00 Centre des archives diplomatiques Uniquement sur inscription, au plus tard le 14/09/2023

Découvrez les coulisses des Archives diplomatiques avec les archivistes du ministère de l’Europe et des affaires étrangères : cinq siècles d’histoire du monde, à travers les documents des ambassades, consulats et services culturels français à l’étranger. Cette année, une place particulière sera faite au sport et aux Jeux Olympiques, à l’occasion de Paris 2024.

Centre des archives diplomatiques 17 rue du Casterneau, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 77 24 59 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/archives-diplomatiques/ [{« type »: « email », « value »: « archives.cadn@diplomatie.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251772459 »}] Un centre d’archives unique, conservant 45 km d’archives rapatriées des ambassades et consulats français dans le monde entier, du 16e au 21e siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

