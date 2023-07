Rose Valland, une héroïne si discrète Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve La Courneuve, 16 septembre 2023, La Courneuve.

Après une visite guidée du centre des archives, de sa salle de lecture et de ses dépôts, vous assisterez à une présentation de documents rares du fonds Rose Valland conservé aux archives diplomatiques. Rose Valland, conservatrice des musées, a permis la sauvegarde et la récupération de 6 000 oeuvres spoliées et volées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

La visite est accessible aux enfants dès 9 ans.

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve 3 rue Suzanne Masson 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

