Archives en lumière : explorez le patrimoine vivant et du sport Centre des archives de l’armement et du personnel civil Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Archives en lumière : explorez le patrimoine vivant et du sport Centre des archives de l’armement et du personnel civil Châtellerault, 17 septembre 2023, Châtellerault. Archives en lumière : explorez le patrimoine vivant et du sport Dimanche 17 septembre, 14h00 Centre des archives de l’armement et du personnel civil Gratuit. Entrée libre. L’entrée sur le site se fait côté Vienne, par le portail du conservatoire de musique/côté musée Le Grand Atelier. La salle de lecture sera ouverte au public, offrant un accès libre à tous. Une exposition mettant en valeur des documents d’archives sera spécialement préparée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2023, avec pour thème principal le « Patrimoine vivant et patrimoine du sport ». De plus, des présentations détaillées sur les méthodes de conservation préventive des archives seront organisées afin d’informer le public sur ces pratiques essentielles. Enfin, des visites guidées des magasins d’archives seront disponibles pour permettre aux visiteurs de découvrir les coulisses de la conservation des documents précieux. Centre des archives de l’armement et du personnel civil 211 grande rue de Châteauneuf, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 01 38 Implanté sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault, le centre des archives de l’armement et du personnel civil, rattaché au Service historique de la Défense, assure la conservation des archives des industries d’armement étatiques telles que les manufactures, poudreries et arsenaux. Il abrite également les dossiers individuels des civils employés par le ministère de la Défense. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©SHD/Viola Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Centre des archives de l'armement et du personnel civil Adresse 211 grande rue de Châteauneuf, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Centre des archives de l'armement et du personnel civil Châtellerault

Centre des archives de l'armement et du personnel civil Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/