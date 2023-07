Exposition sur le thème de l’école Centre des archives de Grand Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Le Centre des Archives de Grand Châtellerault et le CCHA célèbrent leurs dix ans d'installation dans cette ancienne école primaire. À cette occasion, plusieurs animations vous sont proposées :

– Souvenirs divers sur l’école.

– Découverte de trésors d’archives.

– Exposition sur la famille Lambert.

Ancienne école primaire publique Henri Denard, bâtiment de qualité datant de 1894 de style éclectique.

