Marché de Noël de Rots Centre des animations Rots, 1 décembre 2023, Rots.

Rots,Calvados

Les 9 et 10 décembre, retrouvez le marché de Noël au centre d’animations de Rots, de 10h à 18h.

Venez découvrir les 33 exposants, tout en profitant des chants de la Chorale Roscanta, des spectacles divers, et de notre stand de boissons chaudes, gâteaux, crêpes….

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Centre des animations rue Haute Bonny

Rots 14980 Calvados Normandie



On December 9 and 10, the Christmas market takes place at the Rots entertainment center, from 10am to 6pm.

Come and discover the 33 exhibitors, while enjoying the Roscanta choir singing, various shows, and our stand selling hot drinks, cakes, crêpes?

Los días 9 y 10 de diciembre, el mercado de Navidad se celebrará en el centro de ocio de Rots, de 10.00 a 18.00 horas.

Venga a descubrir los 33 puestos y disfrute de los cantos del coro Roscanta, de los diversos espectáculos y de nuestro puesto de venta de bebidas calientes, pasteles, tortitas..

Am 9. und 10. Dezember findet von 10 bis 18 Uhr der Weihnachtsmarkt im Animationszentrum von Rots statt.

Entdecken Sie die 33 Aussteller und genießen Sie die Lieder des Chors Roscanta, die verschiedenen Darbietungen und unseren Stand mit heißen Getränken, Kuchen, Crêpes?

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer