Dans le cadre de son jumelage avec l'association ALAD (Aide au développement au Mali), l'association la boîte à idées est heureuse de vous accueillir pour son 3ème Marché de Noël. Il aura lieu les 1, 2 et 3 décembre au Centre des Activités Culturelles (CAC) à Pithiviers.

Centre des Activités Culturelles de Pithiviers
8 Rue des Chardons, Pithiviers

2023-12-01T09:00:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

