dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap intellectuel;handicap psychique ii;pi Centre départemental sportif de Boyardville route des saumonards 17190 Saint Georges d’oleron Boyardville 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.cap-sur-boyard.com/ »}, {« link »: « https://www.bassin-de-marennes.com/ »}] • TITRE DU SEJOUR : SEJOUR SPORTS OLYMPIQUES Le séjour s’intitule « Séjour Sports Olympiques ». Il s’articule dans le cadre Paris 2024, Jeux olympiques d’été (début : le vendredi 26 juillet et fin : le dimanche 11 août).

Il permet aux adolescents de découvrir les sports olympiques comme le football, le tir à l’arc, triathlon, beachvolley, badminton, tennis de table … • LIEU : CENTRE SPORTIF DE BOYARDVILLE Situé à Saint-Georges d’Oléron, le Centre sportif départemental de Boyardville est géré par l’association de gestion du centre sportif de Boyardville.

Il accueille, en internat et en externat, des séjours sportifs orientés notamment vers la pratique des activités nautiques.

Les groupes proviennent : d’établissements scolaires, de clubs et comités sportifs, de classes de mer…

Cette structure est parrainée Sylvain NOUET, ancien joueur et entraineur international de handball.

Ce centre est doté d’infrastructures idéales pour les sportifs de hauts niveaux mais aussi tous niveaux.

Face au Fort Boyard, entre la plage et la forêt, la structure profite d’un cadre unique et d’un climat privilégié. Coordonnés :

06 51 99 35 93 • DATE : LUNDI 25 AU SAMEDI 30 JUILLET 2022 Le séjour se déroulera la dernière semaine de juillet. Des conditions climatiques idéales pour la pratique sportive. Une attention sera portée sur l’hydratation et sur la crème solaire.

