Séjour Sportif dans le Vaucluse Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général Plan-d'Orgon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Plan-d'Orgon

Séjour Sportif dans le Vaucluse Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général, 20 février 2023, Plan-d'Orgon. Séjour Sportif dans le Vaucluse 20 – 24 février Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général Route de Cavaillon, 84800 Fontaine-de-Vaucluse Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le séjour se déroulera dans le Vaucluse, il rentre dans le cadre des colos apprenante. il se déroulera du lundi 20 au vendredri 24 février 2023.

Pour un groupe de 10 enfants et 2 encadrants .

La colo apprenante va permettre de se concentrer et de se remobiliser en petit groupe, autour d’une activité scolaire , découvrir un nouvel un environnement (extérieur au cadre habituel ) – et des activités de découvertes ( sport et nature)

Elle s’inscrit dans une continuité éducative qui est développée au sein du centre social par le biais de son ACM, et de son projet éducatif et dans le cadre du projet social de notre structure autour de la réussite éducative ( famille, jeunes, enfants, petite enfance) : REAAP, café des parents, travail avec les établissements scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T08:30:00+01:00

2023-02-24T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Plan-d'Orgon Autres Lieu Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général Adresse Route de Cavaillon, 84800 Fontaine-de-Vaucluse Ville Plan-d'Orgon Age minimum 11 Age maximum 14 lieuville Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général Plan-d'Orgon Departement Bouches-du-Rhône

Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général Plan-d'Orgon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plan-dorgon/

Séjour Sportif dans le Vaucluse Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général 2023-02-20 was last modified: by Séjour Sportif dans le Vaucluse Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général 20 février 2023 Centre Départemental Plein Air et Loisirs du Conseil Général Plan-d'Orgon Plan-d'Orgon

Plan-d'Orgon Bouches-du-Rhône