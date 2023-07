Visite guidée Centre départemental d’incendie et de secours Centre départemental d’incendie et de secours Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Visite guidée Centre départemental d’incendie et de secours Centre départemental d’incendie et de secours Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes. Visite guidée Centre départemental d’incendie et de secours Samedi 16 septembre, 09h00 Centre départemental d’incendie et de secours Entrée libre Installée dès 1813, La compagnie des Sapeurs-pompiers de Corbeil-Essonnes a conservé et organisé sa mémoire : véhicules, vêtements, ustensiles divers et archives abondantes sont présentés dans un espace muséal du centre Centre départemental d’incendie et de secours 71 boulevard Henri Dunant 91100 CORBEIL ESSONNES Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France – Installée dès 1813, La compagnie des Sapeurs-pompiers de Corbeil-Essonnes a conservé et organisé sa mémoire : véhicules, vêtements, ustensiles divers et archives abondantes sont présentés dans un espace muséal du centre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

