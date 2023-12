SHOW SUR ORDONNANCE Centre Départemental de plein air et de Loisirs Fontaine-de-Vaucluse, 2 mars 2024 08:30, Fontaine-de-Vaucluse.

SHOW SUR ORDONNANCE 2 et 3 mars 2024 Centre Départemental de plein air et de Loisirs 100€ (Hébergement et frais de stage)

Ce stage se déroule à Fontaine de vaucluse, en pension complète les 2 et 3 Mars 2024.

Il est destiné aux musiciens jouant des une Batterie-Fanfare..

Concert de fin de stage le dimanche

Centre Départemental de plein air et de Loisirs 84800 Fontaine de Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 16 16 38 »}, {« type »: « email », « value »: « cmf84facebook@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T09:30:00+01:00 – 2024-03-02T23:00:00+01:00

2024-03-03T09:30:00+01:00 – 2024-03-03T20:00:00+01:00

Stage Batterie-Fanfare