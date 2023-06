Débrouillo’camp : les vacances des petits curieux Centre departemental de plein air et de loisirs Fontaine de Vaucluse, 7 août 2023, .

Débrouillo’camp : les vacances des petits curieux 7 – 11 août Centre departemental de plein air et de loisirs Fontaine de Vaucluse 200 €

Nous sommes ravis de vous présenter le séjour organisé par l’association Les Petits Débrouillards à Fontaine-de-Vaucluse, qui se déroulera du 7 au 11 août. Destiné aux enfants de 7 à 12 ans, ce séjour promet une expérience inoubliable mêlant sport de pleine nature et exploration scientifique des thématiques de la biodiversité et de l’eau.

Pendant ces cinq jours, les enfants auront l’occasion de s’immerger dans la nature magnifique de Fontaine-de-Vaucluse et de participer à des activités sportives en plein air. Que ce soit lors de randonnées, d’escalades ou d’orientations, ils auront la chance de se dépasser physiquement tout en découvrant les merveilles naturelles de la région. Toutes les activités seront adaptées pour inclure et engager tous les enfants, quelles que soient leurs capacités.

La biodiversité sera également à l’honneur, car les enfants auront l’opportunité d’explorer la faune et la flore locales. Ils observeront attentivement les animaux et les végétaux, apprendront à reconnaître les espèces et découvriront l’importance de préserver la diversité biologique qui nous entoure. Grâce à des ateliers et des expériences interactives, les enfants développeront leur conscience environnementale et comprendront l’impact de leurs actions sur la biodiversité.

Un autre aspect clé du séjour sera la thématique de l’eau. Les enfants plongeront dans le monde fascinant de la gestion de l’eau, en comprenant les processus de son parcours et de sa distribution. Ils exploreront les enjeux de la préservation de cette ressource précieuse et apprendront à adopter des comportements responsables en matière d’utilisation de l’eau.

Toutes les activités du séjour seront encadrées par une équipe pédagogique expérimentée, soucieuse du bien-être et de la sécurité des enfants. Elle veillera à ce que chaque enfant se sente inclus, écouté et encouragé dans ses découvertes et ses apprentissages.

Ne manquez pas cette opportunité pour votre enfant d’apprendre tout en s’amusant et de vivre des aventures inoubliables à Fontaine-de-Vaucluse !

Rejoignez-nous du 7 au 11 août et laissez Les Petits Débrouillards éveiller la curiosité scientifique de votre enfant dans un environnement sécurisé et bienveillant.

Centre departemental de plein air et de loisirs Fontaine de Vaucluse Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs Service Sports et Education populaire D.I.E.S.C. Pôle Développement Département de Vaucluse 84800 Fontaine de Vaucluse [{« type »: « email », « value »: « f.wunsche@debrouillonet.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.82.59.35.42 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T22:00:00+02:00

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

éducatif 7 à 12 ans

lespetitsdebrouillards