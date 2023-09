Cet évènement est passé Atelier : La terre cuite sous l’œil des céramologues Centre départemental d’archéologie Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Atelier : La terre cuite sous l’œil des céramologues Centre départemental d’archéologie Épinay-sur-Seine, 16 septembre 2023, Épinay-sur-Seine. Atelier : La terre cuite sous l’œil des céramologues 16 et 17 septembre Centre départemental d’archéologie Sur inscription. A partir de 6 ans. Le temps d’un atelier devenez céramologues, spécialistes de la céramique. Découvrez comment étudier les tessons et d’autres objets en terre cuite retrouvés lors des fouilles. Triées puis remontées, les céramiques reprendront forme entre vos mains. Centre départemental d’archéologie 1-5 route de Saint-Leu 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Les Mobiles-La Briche-Les Béatus-Blumenthal Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6608-atelier-la-terre-cuite-sous-loeil-des-ceramologues-a-epinay-sur-seine-journees-du-patrimoine.html »}] Tram 8, arrêt Delaunay-Belleville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Emmanuelle Jacquot © Département de la Seine-Saint-Denis, service du patrimoine culturel Détails Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Centre départemental d’archéologie Adresse 1-5 route de Saint-Leu 93800 Épinay-sur-Seine Ville Épinay-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Centre départemental d’archéologie Épinay-sur-Seine latitude longitude 48.958531;2.329184

Centre départemental d’archéologie Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinay-sur-seine/