Pas-de-Calais Visite du Centre Denis Papin Centre Denis Papin – rue Emile Zola – 62590 Oignies Oignies, 16 septembre 2023, Oignies. Visite du Centre Denis Papin 16 et 17 septembre Centre Denis Papin – rue Emile Zola – 62590 Oignies Tarif : 4€ / Moins de 16 ans : 2€ / Moins de 6 ans : gratuit Venez découvrir, sur le site de l’ancienne Fosse 2 de Oignies, le monde du chemin de fer sous toutes ses formes, du train miniature au train réel, en passant par les trains des mines et de la Poste. Centre Denis Papin – rue Emile Zola – 62590 Oignies rue Emile Zola 62590 Oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.cmcf-oignies.com/ Ancien bâtiment de la Fosse 2 de Oignies, qui possède toujours sa machine d’extraction, classée aux Monuments Historiques Parking / Gare SNCF à 15min à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

