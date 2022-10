AVENTURE NATURE Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury Hergnies Catégories d’évènement: Hergnies

AVENTURE NATURE 31 octobre – 4 novembre Centre d'Education à l'Environnement d'Amaury dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Une semaine pour découvrir, profiter, comprendre et protéger la nuture et sa biodiversité.

Viens découvrir ce magnifique et fabuleux parc naturel régional d’une grande richesse naturelle. Lors de ce séjour, les enfants vivront un temps hors du commun, entre jeux, balades, découvertes. Plus qu’un séjour c’est une aventure humaine qui leur est proposée ! Activités pédagogiques :

Découvrir la biodiversité du site et comprendre comment la protéger.

Comprendre l’impact de l’homme sur son environnement et apprendre à le préserver. Activités sportives :

Randonnées, orientation, VTT, l’espace naturel offre pleins de possibilités ! Une semaine pour se construire d’innoubliables souvenir.

