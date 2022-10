La poudre d’escampette Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury, 24 octobre 2022, Hergnies.

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury chemin RIGNAINS, Hergnies Hergnies 59199 Nord Hauts-de-France

Le projet de séjour « La poudre d’escampette » a été conçu pour qu’il puisse apporter aux enfants et aux jeunes une semaine de 5 jours et 4 nuits avec des activités de plein air, mais aussi des apports éducatifs sur les questions environnementales et pour renforcer les apprentissages notamment les fondamentaux : lecture, expression orale et écrite, la confiance en soi à travers notament l’outils numerique et avec des supports média.Le séjour s’inscrit dans le projet éducatif du pôle enfance ainsi que dans le projet social de l’association.

Les activités prévues seront orientés vers le sport, l’environnement et le numérique



