Cavaliers des volcans Centre de Volzac Saint Flour, 14 août 2023, Saint Flour.

Cavaliers des volcans 14 – 25 août Centre de Volzac Sur inscription. Tarif à partir de 995,50 €

Les enfants de 6 à 12 ans pourront pratiquer :

de l’équitation, pour une approche de l’animal,

de l’accrobranche pour surmonter ses limites,

de la course d’orientation pour apprendre à lire une carte et se déplacer dans l’espace,

de la piscine pour se détendre,

randonnée pour découvrir la faune et la flore qui nous entoure.

Le nombre d’activités varie en fonction de la durée du séjour.

Centre de Volzac La Combe Volzac, 15100 Saint Flour Saint Flour Auvergne-Rhône-Alpes Le centre est implanté au cœur de larges espaces verts, au calme, à seulement 3 kms de St Flour. A taille humaine il peut accueillir 72 enfants dans des chambres de 3 à 4 lits simples avec sanitaires à proximité immédiate. Un gymnase, des salles d'activités, des espaces verts, des salons de détente, une restauration de qualité préparée sur place par notre cuisinier, tout pour passer un agréable séjour. Route : Depuis l'autoroute A75, sorties 28 et 29 pour rejoindre Saint-Flour.

Train : gare SNCF Saint-Flour Chaudes Aiigues à 5km (10min)

Avion : Aéroport d'Aurillac à 71



Train : gare SNCF Saint-Flour Chaudes Aiigues à 5km (10min)



Avion : Aéroport d’Aurillac à 71

2023-08-14T08:00:00+02:00 – 2023-08-15T00:00:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00

equitation/accrobranche/nature/environnement/ 230815D100