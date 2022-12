Cavaliers des volcans – 62 Centre de Volzac Saint Flour Catégorie d’évènement: Saint-Flour

Cavaliers des volcans – 62 Centre de Volzac, 17 juillet 2022, Saint Flour. Cavaliers des volcans – 62 17 – 29 juillet Centre de Volzac

Sur inscription. Tarif à partir de 898,79 €

Au pas au trot au galop vers de belles aventures ! Centre de Volzac La Combe Volzac, 15100 Saint Flour Saint Flour Auvergne-Rhône-Alpes Route : Depuis l’autoroute A75, sorties 28 et 29 pour rejoindre Saint-Flour. Train : gare SNCF Saint-Flour Chaudes Aiigues à 5km (10min) Avion : Aéroport d’Aurillac à 71 [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Le centre est implanté au cœur de larges espaces verts, au calme, à seulement 3 kms de St Flour. A taille humaine il peut accueillir 72 enfants dans des chambres de 3 à 4 lits simples avec sanitaires à proximité immédiate. Un gymnase, des salles d’activités, des espaces verts, des salons de détente, une restauration de qualité préparée sur place par notre cuisinier, tout pour passer un agréable séjour. Des vacances pour la découverte des chevaux et poneys, les races, la nourriture, les soins, le matériel et son entretien, sans oublier les séances d’apprentissage : un séjour idéal pour les passionnés de l’équitation ! 8 séances d’équitation : Découverte des chevaux et poneys, les races, la nourritures, les soins …

2 séances au bassin aqualudique (baignades , jeux …)

1 séance d’accrobrache

1 séance de biathlon , course d’orientation

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T08:00:00+02:00

2022-07-29T20:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Flour Autres Lieu Centre de Volzac Adresse La Combe Volzac, 15100 Saint Flour Ville Saint Flour Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Centre de Volzac Saint Flour

Centre de Volzac Saint Flour https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-flour/

Cavaliers des volcans – 62 Centre de Volzac 2022-07-17 was last modified: by Cavaliers des volcans – 62 Centre de Volzac Centre de Volzac 17 juillet 2022 Centre de Volzac Saint Flour Saint-Flour

Saint Flour