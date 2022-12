DÉCOUVERTES LITTORALES CENTRE DE VOILE « Le Vieil » NOIRMOUTIER Catégories d’évènement: Noirmoutier

DÉCOUVERTES LITTORALES 20 – 30 juillet CENTRE DE VOILE « Le Vieil »

Tarifs établis au quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi CENTRE DE VOILE « Le Vieil » 24,rue du Cloucq 85330 Noirmoutier NOIRMOUTIER 85330 Vendée Pays de la Loire Le centre de vacances se situe au nord-est de l’ile de Noirmoutier, au village du Vieil à 300 mètres de l’océan. Le site dispose également d’une école de voile qui permet aux enfants de bénéficier d’une initiation par des professionnels durant leur séjour.

Visites de l’ile, journée à la plage, grands jeux et mini camping rythmeront ce temps de vacances très attendu.

Lieu CENTRE DE VOILE "Le Vieil" Adresse 24,rue du Cloucq 85330 Noirmoutier Ville NOIRMOUTIER Age minimum 6 Age maximum 11

