Début : 2024-09-21

Les meilleurs « Duo » de Méditerranée se retrouvent fin septembre, sur le plan d’eau marsellais, pour une nouvelle et ultime étape du championnat UNCL Méditerranée en double.

C’est souvent ici que le championnat détermine sont duo vainqueur de la saison! .

Centre de voile du CNTL Quai Marcel Pagnol

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

