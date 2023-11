33e Juri’s Cup Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement, 12 septembre 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Association Juris’Cup organise chaque année les Rencontres internationales du droit de la plaisance: le colloque est suivi de 3 jours de régates..Le thème de cette année : responsabilité du port de plaisance et actualités en droit de la plaisance. Professionnels

2024-09-12 fin : 2024-09-15 . .

Centre de voile du CNTL Quai Marcel Pagnol

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every year, the Juris’Cup Association organizes the Rencontres internationales du droit de la plaisance: the conference is followed by 3 days of regattas. This year’s theme: marina liability and current events in yachting law.

La Asociación Juris’Cup organiza cada año el Encuentro Internacional de Derecho Náutico: la conferencia va seguida de tres días de regatas. El tema de este año: Responsabilidad de los puertos deportivos y actualidad del derecho náutico

Der Verein Juris’Cup organisiert jedes Jahr die Internationalen Treffen zum Recht der Freizeitschifffahrt: Auf das Kolloquium folgt eine dreitägige Regatta. Das diesjährige Thema: Haftung für den Jachthafen und Aktuelles zum Recht der Freizeitschifffahrt

Mise à jour le 2023-11-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille