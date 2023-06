Fête locale d’Ellecourt Centre de village Ellecourt, 20 août 2023, Ellecourt.

Ellecourt,Seine-Maritime

Foire à tout dans le centre bourg

Emplacement gratuit mais sur réservation.

– 11h30 : Apéritif offert à la salle des fêtes

– 15h30 Défilé des majorettes d’Aumale

Attractions foraines tout au long de la journée.

Restauration et buvette sur place

Infos : 02 35 93 29 33 (Mairie).

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 . .

Centre de village

Ellecourt 76390 Seine-Maritime Normandie



All-you-can-eat fair in the town center

Free pitch, but please book in advance.

– 11:30 am: Aperitif at the village hall

– 3:30pm Aumale majorettes parade

Fairground attractions throughout the day.

Catering and refreshments on site

Information: 02 35 93 29 33 (Mairie)

Todo justo en el centro de la ciudad

Parcelas gratuitas, pero se ruega reservar con antelación.

– 11.30 h: Aperitivo ofrecido en el salón del pueblo

– 15:30 Desfile de las majorettes de Aumale

Atracciones de feria durante todo el día.

Catering y refrescos in situ

Información: 02 35 93 29 33 (Ayuntamiento)

Foire à tout im Zentrum des Ortes

Kostenlose Standplätze, aber nur mit Reservierung.

– 11.30 Uhr Angebotener Aperitif in der Festhalle

– 15.30 Uhr Parade der Majoretten von Aumale

Kirmesattraktionen den ganzen Tag über.

Essen und Trinken vor Ort

Infos: 02 35 93 29 33 (Rathaus)

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche