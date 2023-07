Circuit de visite de Gassicourt Centre de Vie Sociale Gassicourt Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Regards croisés : mon quartier, ma ville, notre patrimoine en partage. En compagnie d’une guide conférencière, les habitants de Mantes-la-Jolie sont invités à partager leurs regards, leurs témoignages sur le quartier de Gassicourt. Venez raconter votre histoire du quartier en partageant vos souvenirs, par une anecdote, des photos tout en suivant un circuit pédestre en compagnie d’un guide spécialiste de l’architecture et de l’histoire urbaine qui vous délivrera la connaissance de votre lieu chargé d’histoire.

Centre de Vie Sociale Gassicourt 169 Rue de Gassicourt 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 99 70 Horaires :du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

