Mise en récits de la transition écologique dans les quartiers populaires Centre de vie du Sanitas Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Mise en récits de la transition écologique dans les quartiers populaires Centre de vie du Sanitas Tours, 18 décembre 2023, Tours. Mise en récits de la transition écologique dans les quartiers populaires Lundi 18 décembre, 09h00 Centre de vie du Sanitas Le Centre Social Pluriel(le)s, la Ville de Tours, Tours Habitat, l’Espace Passerelles, Pih-Poh et Villes au Carré vous invitent à partager une journée autour de la méthodologie de mise en récits de la transition écologique dans les quartiers populaires. En partenariat avec les territoires de Reggio Emilia en Italie, de Lorqui en Espagne, et l’Institut Polytechnique de Porto au Portugal, les acteurs du quartier Sanitas à Tours ont élaboré un guide méthodologique destiné à inspirer les acteurs de tous les quartiers de France et d’Europe. L’objectif est de faire naître des récits alternatifs qui montrent que nos quartiers ont la capacité et l’énergie pour agir localement face aux dérèglements climatiques. Témoignages, présentation du projet et du guide méthodologique le matin (9h-12h30). Buffet Map’Cooking le midi (12h30-14h). Ateliers collectifs l’après-midi (14h-18h) : les 5 piliers de la mise en récit. Places limitées, priorité aux habitant.es et acteurs du Sanitas. Par ici le formulaire d’inscription. Centre de vie du Sanitas 10 Place neuve 37000 Tours Tours 37000 Sanitas Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-transition-dans-les-quartiers-prioritaires-par-la-mise-en-recits-1694783584 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-transition-dans-les-quartiers-prioritaires-par-la-mise-en-recits-1694783584 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Centre de vie du Sanitas Adresse 10 Place neuve 37000 Tours Ville Tours

