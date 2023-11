Job Dating en quartiers prioritaires de la politique de la ville Centre de vie du Sanitas Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Job Dating en quartiers prioritaires de la politique de la ville Centre de vie du Sanitas Tours, 22 novembre 2023, Tours. Job Dating en quartiers prioritaires de la politique de la ville Mercredi 22 novembre, 14h00 Centre de vie du Sanitas Sur inscription Job dating en quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées pour les demandeurs d’emploi et les Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi domiciliés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Présence de 14 stands entreprises

Porteurs : Pôle emploi Tours Deux Lions en partenariat avec Cap Emploi

Partenaires : Mission locale ; Centres sociaux ; Ecole de la deuxième chance ; dispositif Emploi Accompagné ; Entreprises Adaptées Centre de vie du Sanitas 10 Place Neuve, 37000 Tours Tours 37000 Sanitas Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

