Visite du Centre de Valorisation Énergétique (COVALYS) – HALLUIN
Samedi 16 septembre, 09h00
Centre de Valorisation Energetique Halluin
Sur inscription. Nombre de places limité par créneau horaire

À l'occasion des 170 ans de Veolia, le Centre de Valorisation Énergétique d'Halluin, point de départ de « l'autoroute de la chaleur » de la Métropole Européenne de Lille, ouvre ses portes au grand public. Venez découvrir comment les déchets deviennent une ressource !

Le Centre de Valorisation d'Halluin a fait l'objet de travaux d'optimisation énergétique lors du renouvellement du contrat d'exploitation en 2017. Une connexion calorifugée, véritable "autoroute de la chaleur", a été créée pour relier l'UVE aux réseaux de chaleur urbains de la métropole lilloise.

Traitement des déchets ménagers et assimilés de la Métropole Européenne de Lille.

Transfert des déchets verts vers le CVO

Alimentation d’un réseau de chaleur urbain CHIFFRES CLÉS

Traitement de 350 000 tonnes/an de déchets ménagers et assimilés

3 lignes de four

650 GWh d’énergie produite

55 emplois directs présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

