En route pour les jeux olympiques Centre de vacances VVL de la ville de Vitry sur Seine, 18 juillet 2022, Sauvagnac. En route pour les jeux olympiques 18 – 31 juillet Centre de vacances VVL de la ville de Vitry sur Seine dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances VVL de la ville de Vitry sur Seine La Peyre, Sauvagnac Sauvagnac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine Durant leur séjour, ces jeunes sportifs se prépareront pour les jeux olympiques de 2024 ! Au programme, des olympiades et des jeux de cohésion pour bien travailler leur mémoire, leur logique ainsi que leur motivation à se surpasser, mais aussi du développement de la motricité, de la pisicine, et beaucoup d’autres sports… Ce séjour sportif est une manière pour les enfants d’apprendre l’esprit d’équipe et de compétition, de se familiariser avec les poneys et donc le monde animal, mais aussi de connaitre les prochains événements qui auront lieu dans leur région. En effet, les jeux olympiques 2024 se passeront tout près de chez eux. Une bonne occasion de se sentir concerné par cet évènement. Ce séjour se déroulera dans le centre de La Peyre, en pleine nature, de quoi leur permettre de découvrir la faune et la flore qui les entoure mais aussi de les sensibiliser à la préservation de l’environnement. Durant notre séminaire de préparation de la saison estivale 2022 avec nos équipes de direction, nous aborderons précisément le labellisation « Colos apprenantes », nos attentes et l’adaptation du cahier des charges sur chacun de nos séjours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age minimum 4 Age maximum 11

