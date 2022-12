mini-sejour LAPEYRE du 12 au 17 juillet 2021 Centre de vacances VVL de la ville de Vitry sur Seine, 12 juillet 2021, Sauvagnac.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Sauvagnac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce mini-séjour est une premiere expérience des séjours vacances. Les enfants des accueils de loisirs maternels de Vitry sur Seine sont accompagnés par leurs animateurs de référence et sont acceuillis dans des locaux adaptés à leur âge.

Le but de ce séjour est la réponse aux besoins éducatifs et sociaux des enfants à travers la socialisation, la découverte de nouvelles expériences éducatives et ludiques; initiation au cirque, équitation sur poney, piscine, découverte de la nature et de nombreuses autres activités.

Cette première aventure permettra aussi aux enfants de découvrir un autre milieu géographique et de grandir avec les autres dans les moments de vie quotidienne.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T06:30:00+02:00

2021-07-17T18:00:00+02:00