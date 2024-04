Centre de vacances VVL de la ville de Vitry-sur-Seine Centre de vacances Maternel de la ville de Vitry-sur-Seine Tannerre-en-Puisaye, jeudi 1 janvier 2032.

Tannerre-en-Puisaye est un petit village de l’Yonne, en plein cœur de la Puisaye, aux marches de la Bourgogne. Le centre est implanté en bordure de village. Tannerre se trouve à 170 km de Paris, 40 km d’Auxerre et 15 km de Saint-Fargeau. Le centre est situé dans un magnifique parc de 20 hectares de bois et de prairies.

L’entrée du centre se compose d’anciennes bâtisses du château de Tannerre, fin du XVIIIe siècle, début XIXe « La maison de lierre » en est la partie la plus ancienne, elle était la résidence des seigneurs d’autrefois.

Une très belle propriété qui offre de multiples possibilités d’activités pour les enfants : vélo dans les larges allées du parc boisé, sur place : pataugeoire pendant la période estivale, initiation au camping dans les clairières du centre de vacances, initiation à la pêche dans la rivière proche… et un programme d’activités d’éveil artistique pour favoriser l’expression corporelle et théâtrale des jeunes participants. Des activités pédagogiques autour de la découverte de la nature et des animaux de la ferme. En fonction de la période, animaux présents sur le centre : poules, lapins, etc.

Centre de vacances Maternel de la ville de Vitry-sur-Seine 89350 Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté